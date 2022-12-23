Основатель Linkin Park записал кавер на трек из World of Warcraft

Wrath of the Lich King Classic вышел 26 сентября. Это второе дополнение для World of Warcraft, рассказывающее про падшего принца Артаса Менетила. В 2019 году Blizzard начала перевыпуск дополнений с подзаголовком Classic — они позволяют игрокам вернуться во времена выхода оригинальной игры, то есть до выхода остальных крупных расширений.