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55 минут назад

Основатель Linkin Park записал кавер на трек из World of Warcraft

Чемпионат.com

Один из основателей и вокалист культовой группы Linkin Park записал и выпустил кавер на песню Arthas, My Son из масштабного расширения World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Трек звучит в лучших традициях коллектива. Blizzard опубликовала его на официальном YouTube-канале World of Warcraft.

Основатель Linkin Park записал кавер на трек из World of Warcraft
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Wrath of the Lich King Classic вышел 26 сентября. Это второе дополнение для World of Warcraft, рассказывающее про падшего принца Артаса Менетила. В 2019 году Blizzard начала перевыпуск дополнений с подзаголовком Classic — они позволяют игрокам вернуться во времена выхода оригинальной игры, то есть до выхода остальных крупных расширений.

Осенью в Китае для рекламы World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic решили привлечь несколько милых котиков и кошек. В финале ролика один из пушистых игроков становится Королём-личем, который правит землями Нордскола.

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