Основатель Linkin Park записал кавер на трек из World of Warcraft

Один из основателей и вокалист культовой группы Linkin Park записал и выпустил кавер на песню Arthas, My Son из масштабного расширения World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Трек звучит в лучших традициях коллектива. Blizzard опубликовала его на официальном YouTube-канале World of Warcraft.