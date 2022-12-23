Авторы Hogwarts Legacy рассказали про уровни сложности в игре

После нескольких крупных презентаций Hogwarts Legacy, большой ролевой игры по «Гарри Поттеру», многим геймерам показалось, что проект будет уж слишком простым. Во время геймплейных показов у пользователей сложилось впечатление, будто бои будут уж очень лёгкими и скучными, ведь враги почти не наносят урона и оглушаются с нескольких заклятий.

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Комьюнити-менеджер студии Avalanche Чендлер Вуд отверг все домыслы игроков. По его словам, во время презентации стоял средний уровень сложности, а за геймпадом находился тестировщик Эндрю, который уже стал настоящим профессионалом в «Хогвартсе». Так что хардкорные фанаты могут выставить себе уровень сложности повыше и насладиться новыми вызовами.

Эндрю — профессионал, который играет в эту игру практически каждый день в течение очень долгого времени. Поверьте мне, это именно он делает так, чтобы всё выглядело просто.

Кроме того, Вуд рассказал о непростительных заклятиях в Hogwarts Legacy. Так, Авада Кедавра будет накладывать эффект страха на противников, Круцио будет оглушать их, а с помощью Империо можно подчинить врага своей воле, чтобы он сражался на стороне игрока.