Звезда «Очень странных дел» рассказал об идее экранизации The Legend of Zelda

Звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо признался, что хотел бы увидеть экранизацию серии The Legend of Zelda.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Актёр признался, что давно был большим фанатом этой франшизы и надеется, что Nintendo создаст правильную адаптацию игр. По мнению артиста, это должен быть именно анимационный фильм, причём с упором на визуальную и музыкальную составляющие.

Данные элементы будут особенно важны для проекта, поскольку часть персонажей в играх не произносят ни слова. Матараццо понимает, что реализовать подобный концепт не так-то легко, но считает, что такое исследование «тихого» мира с помощью саундтрека и визуальных решений на экране будет удачным ходом.