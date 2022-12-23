Звезда «Очень странных дел» рассказал об идее экранизации The Legend of Zelda

Звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо признался, что хотел бы увидеть экранизацию серии The Legend of Zelda.
Актёр признался, что давно был большим фанатом этой франшизы и надеется, что Nintendo создаст правильную адаптацию игр. По мнению артиста, это должен быть именно анимационный фильм, причём с упором на визуальную и музыкальную составляющие.
Данные элементы будут особенно важны для проекта, поскольку часть персонажей в играх не произносят ни слова. Матараццо понимает, что реализовать подобный концепт не так-то легко, но считает, что такое исследование «тихого» мира с помощью саундтрека и визуальных решений на экране будет удачным ходом.
Заодно актёр упомянул, что ему очень нравились мультсериалы франшизы Pokemon и он сам собирается сыграть в новую часть серии (Pokemon Scarlet и Pokemon Violet). Ближайшей экранизацией проектов Nintendo, кстати, будет мультфильм про Марио.