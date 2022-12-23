Гоблин объяснил многомиллионные доходы российских стримеров

«Стрим видеоигры для многих как футбол. Что в футболе интересного? Бегают 22 человека, пинают мяч, а смотрят четыре миллиарда. Так и тут: один бегает, стреляет, остальные сидят и смотрят. Если игрок — мастер, то это захватывающе и интересно. Во-вторых, у многих детей нет дорогих компьютеров, на которых могут включаться хорошие игрушки, нет приставок дорогих, поэтому остается смотреть, как кто-то играет», — объяснил блогер.