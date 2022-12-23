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52 минуты назад

Гоблин объяснил многомиллионные доходы российских стримеров

Lenta.ruиещё 1

Популярный российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, объяснил, почему российские блогеры начинают заниматься стримингом. В разговоре с газетой «Взгляд» он выразил мнение, что блогеры становятся стримерами из-за удобного формата и больших доходов от донатов.

Гоблин объяснил многомиллионные доходы российских стримеров
Фото: СоцсетиСоцсети

«В России многие ушли в стриминг в первую очередь потому, что таким образом удобно доносить самые актуальные новости, общаться на острые темы с подписчиками в режиме онлайн», — сказал он.

Также, по его мнению, многие блогеры решили попробовать себя в стриминге в связи с тем, что иностранные видеоплатформы прекратили платить им за ролики. При этом во время прямых трансляций стримеры могут получать денежную поддержку в виде донатов от своих подписчиков.

Гоблин также подчеркнул, что аудитория российских стримеров растет.

«Стрим видеоигры для многих как футбол. Что в футболе интересного? Бегают 22 человека, пинают мяч, а смотрят четыре миллиарда. Так и тут: один бегает, стреляет, остальные сидят и смотрят. Если игрок — мастер, то это захватывающе и интересно. Во-вторых, у многих детей нет дорогих компьютеров, на которых могут включаться хорошие игрушки, нет приставок дорогих, поэтому остается смотреть, как кто-то играет», — объяснил блогер.

Ранее менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон назвал донаты самым эффективным способом заработка на онлайн-трансляциях. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, какие еще способы монетизировать стримы доступны для россиян.

Игры,Дмитрий Пучков,
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