Microsoft рассказала, что три будущие игры Bethesda станут эксклюзивами Xbox и PC

Согласно новому документу Microsoft, поданному в ответ на иск ФТК США, три будущие игры Bethesda станут эксклюзивами Xbox и PC.

Конкретные проекты не называются, но известно, что они «предназначены в основном для прохождения в одиночку или в небольших группах». Мы знаем, что ролевая игра Starfield и кооперативный шутер про вампиров Redfall уже заявлены только для Xbox и PC.

Кроме того, в планах Bethesda релизы The Elder Scrolls VI, Fallout 5 и игры про Индиану Джонса, над которой работают создатели Wolfenstein. Однако пока точно неизвестно, на каких именно платформах выйдут эти проекты.