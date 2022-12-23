Microsoft рассказала, что три будущие игры Bethesda станут эксклюзивами Xbox и PC

Согласно новому документу Microsoft, поданному в ответ на иск ФТК США, три будущие игры Bethesda станут эксклюзивами Xbox и PC.
Конкретные проекты не называются, но известно, что они «предназначены в основном для прохождения в одиночку или в небольших группах». Мы знаем, что ролевая игра Starfield и кооперативный шутер про вампиров Redfall уже заявлены только для Xbox и PC.
Кроме того, в планах Bethesda релизы The Elder Scrolls VI, Fallout 5 и игры про Индиану Джонса, над которой работают создатели Wolfenstein. Однако пока точно неизвестно, на каких именно платформах выйдут эти проекты.
Напомним, что в настоящее время ФТК США пытается заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard через суд. В новом документе Microsoft попыталась опровергнуть опасения регулятора по поводу того, что слияние приведёт к нечестной конкуренции. Компания продолжила доказывать, что именно она является отстающим игроком в индустрии, а на мобильном рынке ей не поможет даже покупка Activision Blizzard — подтверждение этому в диаграмме ниже.