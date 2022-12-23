В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
16 минут назад

В январе по PS Plus раздадут Fallout 76 и Star Wars Jedi: Fallen Order

Чемпионат.com

Сайт Delalabs раскрыл январскую подборку игр в базовом PS Plus. Игроки получат Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 и Axiom Verge 2. Ранее сайт несколько раз сливал достоверные подборки до их официального объявления.

Раскрыты названия 3 бесплатных игр в PS Plus в январе 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 и PS5)

Тайтл представляет собой экшен во вселенной «Звёздных войн», в котором игрокам нужно взять на себя роль Кэла Кестиса, образ которого воплотил актёр Камерон Монахэн. Проект считается одной из лучших игр по франшизе. Сиквел Fallen Order выйдет в 2023 году.

Fallout 76 (PS4)

Fallout 76 — многопользовательская ролевая игра по вселенной Fallout. Действие проекта разворачивается через 25 лет после ядерной войны, уничтожившей США. Фишка игры в том, что исследовать постапокалиптический мир можно вместе с друзьями.

Axiom Verge 2 (PS4 и PS5)

Вторая часть популярной инди-метроидвании. События сиквела происходят в одной вселенной с первой частью, но авторы создали совершенно другую игру, которая подарит новые эмоции.

Официально подборку раскроют 28 декабря.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители