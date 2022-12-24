Пять лучших игр про алхимию

Симуляторы самой разной работы — далеко не новый тренд в игровой индустрии, но сейчас популярность почему-то набирают именно симуляторы алхимика. Головоломки и ролевые игры, где нужно варить магические зелья, добывать ценные реагенты и, конечно же, продавать снадобья благодарным покупателям. Мы собрали пять лучших игр на тему алхимии.

Фото: KOEI TECMO KOEI TECMO

Potion Craft: Alchemist Simulator

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Potion Craft — дебютный проект от отечественной инди-студии niceplay games, который привлек внимание критиков не только симпатичной графикой, стилизованной под книжные иллюстрации, но и любопытной механикой зельеварения. В Potion Craft приготовление снадобья обставлено как путешествие по алхимический карте. Каждый ингредиент, добавленный в котел, меняет траекторию колбы: игрок может скорректировать направление, помешав котел, подлив свежей воды или повысив температуру жидкости. Механика настолько гибкая, что два игрока могут сварить одно и то же зелье десятью разными способами — Potion Craft поощряет разработку собственной рецептуры и эксперименты.

tinyBuild

Potionomics

Potionomics заметно вдохновлена культовым симулятором продавца Recettear: An Item Shop’s Tale, только здесь главной героине, влипшей в долги, предстоит заведовать магазинчиком зелий и торговать собственными снадобьями. Сама по себе механика довольно простая: каждый реагент содержит в себе одно из пяти веществ, и для хорошего зелья нужно лишь соблюсти правильные пропорции. Но параллельно игроку нужно подыскивать ингредиенты, зарабатывать деньги в карточной мини-игре по продаже зелий и как-то находить свободное время на друзей, чья дружба открывает новые карты и способности. Долг сам себя не выплатит, и Potionomics заставляет грамотно распоряжаться каждым игровым днем.

XSEED Games

Potion Permit

Potion Permit, в отличие от Potionomics или Potion Craft, не столько головоломка, сколько симулятор жизни в духе Stardew Valley. Главный герой, будучи юным фармацевтом, приезжает в провинциальную деревеньку, чьи жители испокон веков предпочитали современной медицине народную — но, как показала практика, без доктора-алхимика жизнь гораздо тяжелее. Игроку предстоит заботиться о пациентах, налаживать отношения с обитателями поселения, собирать ингредиенты для зелий и постепенно отстраивать деревню, застрявшую в прошлом веке.

PQube

Opus Magnum

Да, формально Opus Magnum мало чем, кроме сюжетной завязки, связана с алхимией, но один из лучших проектов студии Zachtronics никак нельзя обойти стороной в разговоре про вдумчивые паззлы. Как и прочие игры команды, это головоломка на автоматизацию: игроку нужно разместить на алхимическом столе рычажки, конвейеры и прочие механизмы, которые соберут пучок разрозненных молекул в новое вещество. Решение каждой задачи может быть настолько простым или сложным, насколько вы того захотите — Opus Magnum предоставляет огромную свободу действий и не наказывает тех, кому подобные паззлы даются тяжело.

Zachtronics

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout

Серия японских RPG Atelier всегда была весьма нишевой, но популярной среди игроков, которым нравятся приземленные истории про ремесленников. Каждая часть (или цикл) серии рассказывает о новом персонаже, но чаще всего в главных ролях выступают именно алхимики — и по ходу игры им предстоит постоянно практиковать свое ремесло. Ну и, конечно же, заводить новые знакомства, помогать клиентам, добывать алхимические ингредиенты и немного сражаться.