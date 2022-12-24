Пять лучших игр про алхимию

Симуляторы самой разной работы — далеко не новый тренд в игровой индустрии, но сейчас популярность почему-то набирают именно симуляторы алхимика. Головоломки и ролевые игры, где нужно варить магические зелья, добывать ценные реагенты и, конечно же, продавать снадобья благодарным покупателям. Мы собрали пять лучших игр на тему алхимии.
Potion Craft — дебютный проект от отечественной инди-студии niceplay games, который привлек внимание критиков не только симпатичной графикой, стилизованной под книжные иллюстрации, но и любопытной механикой зельеварения. В Potion Craft приготовление снадобья обставлено как путешествие по алхимический карте. Каждый ингредиент, добавленный в котел, меняет траекторию колбы: игрок может скорректировать направление, помешав котел, подлив свежей воды или повысив температуру жидкости. Механика настолько гибкая, что два игрока могут сварить одно и то же зелье десятью разными способами — Potion Craft поощряет разработку собственной рецептуры и эксперименты.
Potionomics заметно вдохновлена культовым симулятором продавца Recettear: An Item Shop’s Tale, только здесь главной героине, влипшей в долги, предстоит заведовать магазинчиком зелий и торговать собственными снадобьями. Сама по себе механика довольно простая: каждый реагент содержит в себе одно из пяти веществ, и для хорошего зелья нужно лишь соблюсти правильные пропорции. Но параллельно игроку нужно подыскивать ингредиенты, зарабатывать деньги в карточной мини-игре по продаже зелий и как-то находить свободное время на друзей, чья дружба открывает новые карты и способности. Долг сам себя не выплатит, и Potionomics заставляет грамотно распоряжаться каждым игровым днем.
Potion Permit, в отличие от Potionomics или Potion Craft, не столько головоломка, сколько симулятор жизни в духе Stardew Valley. Главный герой, будучи юным фармацевтом, приезжает в провинциальную деревеньку, чьи жители испокон веков предпочитали современной медицине народную — но, как показала практика, без доктора-алхимика жизнь гораздо тяжелее. Игроку предстоит заботиться о пациентах, налаживать отношения с обитателями поселения, собирать ингредиенты для зелий и постепенно отстраивать деревню, застрявшую в прошлом веке.
Да, формально Opus Magnum мало чем, кроме сюжетной завязки, связана с алхимией, но один из лучших проектов студии Zachtronics никак нельзя обойти стороной в разговоре про вдумчивые паззлы. Как и прочие игры команды, это головоломка на автоматизацию: игроку нужно разместить на алхимическом столе рычажки, конвейеры и прочие механизмы, которые соберут пучок разрозненных молекул в новое вещество. Решение каждой задачи может быть настолько простым или сложным, насколько вы того захотите — Opus Magnum предоставляет огромную свободу действий и не наказывает тех, кому подобные паззлы даются тяжело.
Серия японских RPG Atelier всегда была весьма нишевой, но популярной среди игроков, которым нравятся приземленные истории про ремесленников. Каждая часть (или цикл) серии рассказывает о новом персонаже, но чаще всего в главных ролях выступают именно алхимики — и по ходу игры им предстоит постоянно практиковать свое ремесло. Ну и, конечно же, заводить новые знакомства, помогать клиентам, добывать алхимические ингредиенты и немного сражаться.