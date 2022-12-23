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1 час назад

Моддер пытается вернуть в Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion оригинальную озвучку

Игромания.ру

Пользователь Ninjagrime1, известный своими модами по Final Fantasy VII Remake, рассказал о том, что некий энтузиаст работает над модификацией, заменяющей новую озвучку Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion на оригинальную.

В Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion пытаются вернуть оригинальную озвучку
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Crisis Core: Final Fantasy VII не было полной озвучки, а только частичный дубляж и текстовые диалоги. Square Enix решила исправить ситуацию в ремастере и «подарить голос» целой игре. Компания даже пригласила некоторых актёров из Final Fantasy VII Remake, чьи герои появлялись в приквеле.

Но, похоже, что новые голоса понравились далеко не всем фанатам. Поэтому мод на оригинальную озвучку и появился в работе. Дата его релиза пока не сообщается, хотя ожидалось, что он может быть готов к сегодняшнему дню. Как именно будет работать мод — также неясно, особенно учитывая то, что в оригинале была только частичная озвучка.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam).

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