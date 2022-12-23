В Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion пытаются вернуть оригинальную озвучку

Пользователь Ninjagrime1, известный своими модами по Final Fantasy VII Remake, рассказал о том, что некий энтузиаст работает над модификацией, заменяющей новую озвучку Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion на оригинальную.

В Crisis Core: Final Fantasy VII не было полной озвучки, а только частичный дубляж и текстовые диалоги. Square Enix решила исправить ситуацию в ремастере и «подарить голос» целой игре. Компания даже пригласила некоторых актёров из Final Fantasy VII Remake, чьи герои появлялись в приквеле.

Но, похоже, что новые голоса понравились далеко не всем фанатам. Поэтому мод на оригинальную озвучку и появился в работе. Дата его релиза пока не сообщается, хотя ожидалось, что он может быть готов к сегодняшнему дню. Как именно будет работать мод — также неясно, особенно учитывая то, что в оригинале была только частичная озвучка.