Разработчик «Ведьмака» может вернуться на российский рынок

Польская компания CD Projekt RED, известная по играм «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.
Прежде всего, на это указывает появление русской озвучки в будущих проектах студии. Например, русскоязычный дубляж уже записан для дополнения к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, которое увидит свет в 2023 году. Кроме того, компания продолжает вести аккаунты в российских соцсетях и даже сотрудничать с некоторыми блогерами — один из них на условиях анонимности рассказал «Известиям», что получил от CD Projekt RED ранний доступ к новой версии «Ведьмак 3». Все вышеперечисленное может свидетельствовать о том, что польская студия не готова отказаться от российского рынка и планирует возвращение, считают опрошенные газетой эксперты.
CD Projekt RED объявила о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. При этом физические копии игр студии продолжают поступать в российские магазины по параллельному импорту.