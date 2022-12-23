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16 минут назад

"Известия": разработчик "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 может вернуться на российский рынок

Газета.Ru

Польская компания CD Projekt RED, известная по играм «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Разработчик «Ведьмака» может вернуться на российский рынок
Фото: CD Projekt REDCD Projekt RED

Прежде всего, на это указывает появление русской озвучки в будущих проектах студии. Например, русскоязычный дубляж уже записан для дополнения к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty, которое увидит свет в 2023 году. Кроме того, компания продолжает вести аккаунты в российских соцсетях и даже сотрудничать с некоторыми блогерами — один из них на условиях анонимности рассказал «Известиям», что получил от CD Projekt RED ранний доступ к новой версии «Ведьмак 3». Все вышеперечисленное может свидетельствовать о том, что польская студия не готова отказаться от российского рынка и планирует возвращение, считают опрошенные газетой эксперты.

CD Projekt RED объявила о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. При этом физические копии игр студии продолжают поступать в российские магазины по параллельному импорту.

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