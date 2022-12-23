Четверть россиян планируют играть в видеоигры в новогоднюю ночь

Игровая площадка VK Play провела исследование и выяснила, сколько россиян намереваются провести новогоднюю ночь за видеоиграми. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

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Так, данные исследования показали, что играть в ночь на 1 января планируют 24% респондентов. А увеличить времяпровождение в видеоиграх в период новогодних каникулы намерены 28% опрошенных.

Около четверти респондентов собираются проводить за играми во время праздников 1-2 часа в день, каждый пятый — 3-4 часа в день, столько же — несколько раз в неделю, а 16% — более шести часов в день.