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25 минут назад

Четверть россиян планируют играть в видеоигры в новогоднюю ночь

Газета.Ru

Игровая площадка VK Play провела исследование и выяснила, сколько россиян намереваются провести новогоднюю ночь за видеоиграми. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Четверть россиян планируют играть в видеоигры в новогоднюю ночь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, данные исследования показали, что играть в ночь на 1 января планируют 24% респондентов. А увеличить времяпровождение в видеоиграх в период новогодних каникулы намерены 28% опрошенных.

Около четверти респондентов собираются проводить за играми во время праздников 1-2 часа в день, каждый пятый — 3-4 часа в день, столько же — несколько раз в неделю, а 16% — более шести часов в день.

79% респондентов хотели бы получить игру в качестве новогоднего подарка. В основном россияне предпочитают бесплатные игры. До 1000 рублей на игры готовы потратить 34% опрошенных, 6% — до 5000 рублей и всего лишь 2% — до 10 000.

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