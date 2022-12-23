В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Gran Turismo 7 выйдет на ПК ещё нескоро

Чемпионат.comиещё 1

Polyphony Digital не планирует выпускать на ПК Gran Turismo 7 в ближайшем будущем. Об этом глава студии Кадзунори Ямаути рассказал изданию Dengeki Online, когда журналисты спросили его об этом прямо. Ранее многие порталы писали о том, что Ямаути со своей командой собираются в скором времени «вытащить» Gran Turismo с платформ PlayStation, но это оказалось не совсем неправдой.

Gran Turismo 7 выйдет на ПК еще нескоро
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Тогда я заявил, что мы всегда открыты для всех возможных вариантов. Вероятность выхода ПК-версии Gran Turismo не нулевая. Но если вы точно хотите знать что-то о выходе серии на ПК, то у нас для вас ничего нет. Тут не о чем говорить.

Ранее Ямаути заявлял, что перенос Gran Rurismo на ПК — технически сложный процесс. Разработчик осознаёт, что Gran Turismo 7 невозможно запустить на каждом ПК в разрешении 4К при 60 FPS — отчасти из-за этого авторы сузили круг платформ — игра вышла только на PS5 и PS4. Прошлые выпуски цикла тоже выходили только на консолях PlayStation.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители