Gran Turismo 7 выйдет на ПК еще нескоро

Тогда я заявил, что мы всегда открыты для всех возможных вариантов. Вероятность выхода ПК-версии Gran Turismo не нулевая. Но если вы точно хотите знать что-то о выходе серии на ПК, то у нас для вас ничего нет. Тут не о чем говорить.