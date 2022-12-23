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19 минут назад

"Ведомости": правительство намерено ввести в российских вузах курс по киберспорту

Газета.Ru

В программу российских вузов внесут курсы киберспортивных дисциплин как для технических, так и гуманитарных специальностей уже к концу 2024 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на план мероприятий, включенных в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО) на период до 2030 г.

В российских вузах захотели ввести курс по киберспорту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что исполнителями первого этапа плана выступят компания «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Их задача заключается в нахождении примеров действующих программ по киберспортивным дисциплинам в учебных заведениях других стран. Затем АНО «Цифровая экономика» должна собрать рабочую группу из представителей экспертного и университетского сообщества и представить первые образовательные программы, которые будут внедряться в ряд вузов по всей стране.

О каких предметах идет речь, пока не уточняется. Данные о финансировании этого направления так же не приводятся.

Между тем, опрошенные «Ведомостями» эксперты отнеслись к инициативе правительства скептически. В частности они указали на риски «отключения» России от мировых киберспортивных дисциплин, так как самые популярные из них принадлежат американским компаниям, например, Valve или Blizzard. Кроме того, киберспорт в России занимает только 0,5% от рынка всей игровой индустрии, а специалисты по этому направлению могут оказаться невостребованными из-за специфичности навыков.

Игры,Ростелеком,
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