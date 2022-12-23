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38 минут назад

Названа лучшая игра года на PlayStation

Lenta.ru

Компания Sony подвела итоги голосования геймеров на PlayStation за лучшую игру 2022 года. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Названа лучшая игра года на PlayStation
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лучшей игрой года по версии пользователей игровой приставки стала God of War Ragnarök — за нее проголосовали как геймеры на PS5, так и на PS4. Игра от студии Santa Monica Studio победила во всех номинациях, где присутствовала — «Лучший новый персонаж», «Лучший сюжет», «Лучшая графика», «Лучший арт», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшие опции доступности», «Лучшее использование DualSense».

Лучшими играми на PS5 геймеры также назвали Elden Ring, Horizon Forbidden West и Stray, в топе игр для PS4 оказались те же тайтлы. В номинации «Лучший мультиплеер» победила Call of Duty: Modern Warfare II, «Лучшая поддержка» — Call of Duty: Warzone 2.0, «Лучшая спортивная игра» — Gran Turismo 7, «Лучшая инди-игра» — Stray, «Лучшее переиздание» — Uncharted: Legacy of Thieves Collection. В номинации «Самая ожидаемая игра» победу одержала Hogwarts Legacy.

«Спасибо всем, кто проголосовал и, учитывая качество игр, выпущенных за последние 12 месяцев, столкнулся с некоторыми трудными решениями. И, конечно же, мы благодарим все студии, чьи игры помогли определить победителей награды PlayStation 2022», — отметили в Sony.

В середине декабря агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic назвал худшие игры 2022 года. Худшим тайтлом с рейтингом 30 баллов оказался Postal 4: No Regerts.

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