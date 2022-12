Названа лучшая игра года на PlayStation

Лучшей игрой года по версии пользователей игровой приставки стала God of War Ragnarök — за нее проголосовали как геймеры на PS5, так и на PS4. Игра от студии Santa Monica Studio победила во всех номинациях, где присутствовала — «Лучший новый персонаж», «Лучший сюжет», «Лучшая графика», «Лучший арт», «Лучший аудиодизайн», «Лучший саундтрек», «Лучшие опции доступности», «Лучшее использование DualSense».

Лучшими играми на PS5 геймеры также назвали Elden Ring, Horizon Forbidden West и Stray, в топе игр для PS4 оказались те же тайтлы. В номинации «Лучший мультиплеер» победила Call of Duty: Modern Warfare II, «Лучшая поддержка» — Call of Duty: Warzone 2.0, «Лучшая спортивная игра» — Gran Turismo 7, «Лучшая инди-игра» — Stray, «Лучшее переиздание» — Uncharted: Legacy of Thieves Collection. В номинации «Самая ожидаемая игра» победу одержала Hogwarts Legacy.