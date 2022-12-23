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1 час назад

Из Fortnite убрали мощное умение Изуку «Деку» Мидории

Игромания.ру

На днях в Fortnite стартовало игровое событие, посвящённое аниме «Моя геройская академия». В ходе кроссовера игроки могли разблокировать играбельных персонажей, включая главного героя, Изуку Мидорию по прозвищу Деку. Он-то и оказался проблемой.

Из Fortnite убрали мощное умение Изуку «Деку» Мидории
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщили разработчики, им пришлось отключить специальное умение Деку из-за «проблемы». Они не уточнили, что именно привело к этому, но вариантов не так много. Мигающая вспышка зелёного света могла негативно сказываться на склонных к эпилепсии. А следующий за ней удар просто убивал игрока на месте.

Пока что неизвестно, вернётся ли в игру Smash Изуку Мидории или же им пожертвовали ради спокойствия и баланса. Но пока что игроки хвастаются запечатлёнными моментами применения этого яркого умения, причём «с обеих сторон».

Кроссовер с My Hero Academia завершится 29 декабря.

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