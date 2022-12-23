Из Fortnite убрали мощное умение Изуку «Деку» Мидории

Как сообщили разработчики, им пришлось отключить специальное умение Деку из-за «проблемы». Они не уточнили, что именно привело к этому, но вариантов не так много. Мигающая вспышка зелёного света могла негативно сказываться на склонных к эпилепсии. А следующий за ней удар просто убивал игрока на месте.