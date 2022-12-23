Определились все участники плей-офф Xmas Show по Dota 2

Российский состав HellRaisers по Dota 2 стал последним участником плей-офф престижного онлайн-турнира BetBoom Xmas Show. В решающем матче «восставшие из ада» уверенно переиграли RISE Esports.
Помимо пятёрки Алексея Solo Березина, из группы А в следующую стадию также прошла Nemiga Gaming. Из группы B участие в новогоднем турнире продолжат Team Spirit и PuckChamp.
Первые матчи плей-офф состоятся уже завтра. Решающая стадия пройдёт по системе double-elimination с выбыванием после двух поражений.
Расписание первого раунда плей-офф Xmas Show по Dota 2:
Онлайн-турнир BetBoom Xmas Show проходит с 16 по 28 декабря. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс.