В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Определились все участники плей-офф Xmas Show по Dota 2

Чемпионат.com

Российский состав HellRaisers по Dota 2 стал последним участником плей-офф престижного онлайн-турнира BetBoom Xmas Show. В решающем матче «восставшие из ада» уверенно переиграли RISE Esports.

Определились все участники плей-офф Xmas Show по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помимо пятёрки Алексея Solo Березина, из группы А в следующую стадию также прошла Nemiga Gaming. Из группы B участие в новогоднем турнире продолжат Team Spirit и PuckChamp.

LIQUIPEDIA

Первые матчи плей-офф состоятся уже завтра. Решающая стадия пройдёт по системе double-elimination с выбыванием после двух поражений.

Расписание первого раунда плей-офф Xmas Show по Dota 2:

  • 23 декабря, 15:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Nemiga Gaming (Беларусь);
  • 23 декабря, 18:00. Virtus.pro (Россия) — PuckChamp (СНГ);
  • 23 декабря, 21:00. Entity (Европа) — Team Spirit (Россия);
  • 24 декабря, 18:00. Nigma Galaxy (Европа) — HellRaisers (Россия).

Онлайн-турнир BetBoom Xmas Show проходит с 16 по 28 декабря. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $50 тыс.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители