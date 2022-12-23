Определились все участники плей-офф Xmas Show по Dota 2

Российский состав HellRaisers по Dota 2 стал последним участником плей-офф престижного онлайн-турнира BetBoom Xmas Show. В решающем матче «восставшие из ада» уверенно переиграли RISE Esports.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Помимо пятёрки Алексея Solo Березина, из группы А в следующую стадию также прошла Nemiga Gaming. Из группы B участие в новогоднем турнире продолжат Team Spirit и PuckChamp.

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Первые матчи плей-офф состоятся уже завтра. Решающая стадия пройдёт по системе double-elimination с выбыванием после двух поражений.

Расписание первого раунда плей-офф Xmas Show по Dota 2:

23 декабря, 15:00. Gaimin Gladiators (Европа) — Nemiga Gaming (Беларусь);

23 декабря, 18:00. Virtus.pro (Россия) — PuckChamp (СНГ);

23 декабря, 21:00. Entity (Европа) — Team Spirit (Россия);

24 декабря, 18:00. Nigma Galaxy (Европа) — HellRaisers (Россия).