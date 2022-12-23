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1 час назад

God of War Ragnarok получит режим «Новая игра +» весной

Чемпионат.com

Студия Santa Monica анонсировала для игрового блокбастера God of War Ragnarok режим «Новая игра +». Благодаря ему игроки смогут повторно пройти приключение прокачанными в первом «забеге» героями. Авторы добавят его весной 2023 года, а подробности раскроют «ближе к релизу».

God of War Ragnarok получит режим «Новая игра +»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы знаем, что многие из вас спрашивали об этом, поэтому рады сообщить, что God of War Ragnarok получит «Новую игру +» весной 2023 года!

Недавно по вселенной God of War анонсировали сериал. Производством проекта занимается Amazon. Глава телевидения в Amazon Studios Вернон Сандерс заявил, что шоу будет придерживаться сюжета и персонажей God of War, так что оно точно должно понравиться фанатам игры. Также Вернон подчеркнул, что Amazon успешно справляется с адаптациями.

Игры,Телевидение,Amazon,
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