God of War Ragnarok получит режим «Новая игра +»

Студия Santa Monica анонсировала для игрового блокбастера God of War Ragnarok режим «Новая игра +». Благодаря ему игроки смогут повторно пройти приключение прокачанными в первом «забеге» героями. Авторы добавят его весной 2023 года, а подробности раскроют «ближе к релизу».

Мы знаем, что многие из вас спрашивали об этом, поэтому рады сообщить, что God of War Ragnarok получит «Новую игру +» весной 2023 года!

Недавно по вселенной God of War анонсировали сериал. Производством проекта занимается Amazon. Глава телевидения в Amazon Studios Вернон Сандерс заявил, что шоу будет придерживаться сюжета и персонажей God of War, так что оно точно должно понравиться фанатам игры. Также Вернон подчеркнул, что Amazon успешно справляется с адаптациями.