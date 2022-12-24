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14 минут назад

10 бесплатной игрой в Epic Games Store станет одна из частей Metro

Cq.ruиещё 5

Пользователи Epic Games Store, похоже, раскрыли десятую игру, которую сервис раздаст в честь новогодних праздников. Это будет одна из частей Metro.

Названа десятая бесплатная игра в Epic Games Store
Фото: Cq.ruCq.ru

На это указывает иконка вагона и стилизованная буква M. Будет ли игра доступна российским пользователям, пока неясно. Для предыдущего тайтла с раздачи — отечественная RPG Encased, нужно было создавать отдельный аккаунт другого региона.

Раздача следующей игры стартует в 19:00 по МСК. Акция продлится до 29 декабря. Посмотреть весь список бесплатных игр можно в нашем материале по ссылке ниже.

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