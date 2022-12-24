Названа десятая бесплатная игра в Epic Games Store

Пользователи Epic Games Store, похоже, раскрыли десятую игру, которую сервис раздаст в честь новогодних праздников. Это будет одна из частей Metro.
На это указывает иконка вагона и стилизованная буква M. Будет ли игра доступна российским пользователям, пока неясно. Для предыдущего тайтла с раздачи — отечественная RPG Encased, нужно было создавать отдельный аккаунт другого региона.
Раздача следующей игры стартует в 19:00 по МСК. Акция продлится до 29 декабря. Посмотреть весь список бесплатных игр можно в нашем материале по ссылке ниже.