Названа десятая бесплатная игра в Epic Games Store

Пользователи Epic Games Store, похоже, раскрыли десятую игру, которую сервис раздаст в честь новогодних праздников. Это будет одна из частей Metro.

Фото: Cq.ru Cq.ru

На это указывает иконка вагона и стилизованная буква M. Будет ли игра доступна российским пользователям, пока неясно. Для предыдущего тайтла с раздачи — отечественная RPG Encased, нужно было создавать отдельный аккаунт другого региона.