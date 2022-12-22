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44 минуты назад

Энтузиаст добавил в Battlefield 1942 поддержку RTX

Игромания.ру

Пользователь Reddit под ником TheBause разобрал ресурсы вышедшей в декабре RTX-версии Portal и смог применить часть наработок для оживления классической Battlefield 1942.

В старый Battlefield добавили поддержку RTX
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Первые результаты его трудов могут показаться не самыми впечатляющими, если сравнивать обновление с современными играми, однако при сопоставлении с оригинальной игрой радикальное преображение становится очевидным.

Несмотря на то, что RTX может применяться для создания ремастеров, технология до сих пор не получила серьёзного распространения из-за ограничений, связанных с высокими требованиями к производительности.

Так, переиздание «Ведьмака 3» в версиях для консолей текущего поколения было раскритиковано за заметное падение частоты кадров и даже увеличение задержки отклика управления специалистами Digital Foundry.

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