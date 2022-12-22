В старый Battlefield добавили поддержку RTX

Пользователь Reddit под ником TheBause разобрал ресурсы вышедшей в декабре RTX-версии Portal и смог применить часть наработок для оживления классической Battlefield 1942.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Первые результаты его трудов могут показаться не самыми впечатляющими, если сравнивать обновление с современными играми, однако при сопоставлении с оригинальной игрой радикальное преображение становится очевидным.

Несмотря на то, что RTX может применяться для создания ремастеров, технология до сих пор не получила серьёзного распространения из-за ограничений, связанных с высокими требованиями к производительности.