В старый Battlefield добавили поддержку RTX

Пользователь Reddit под ником TheBause разобрал ресурсы вышедшей в декабре RTX-версии Portal и смог применить часть наработок для оживления классической Battlefield 1942.
Первые результаты его трудов могут показаться не самыми впечатляющими, если сравнивать обновление с современными играми, однако при сопоставлении с оригинальной игрой радикальное преображение становится очевидным.
Несмотря на то, что RTX может применяться для создания ремастеров, технология до сих пор не получила серьёзного распространения из-за ограничений, связанных с высокими требованиями к производительности.
Так, переиздание «Ведьмака 3» в версиях для консолей текущего поколения было раскритиковано за заметное падение частоты кадров и даже увеличение задержки отклика управления специалистами Digital Foundry.