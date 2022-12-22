Хинштейн напомнил о запрете на ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх

Закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений относится еще и к видеоиграм. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

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"На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает. Запрещается продажа любой продукции, содержащей информацию, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность, поэтому все, что продается, также под это подпадает", – цитирует Хинштейна ТАСС.

Парламентарий заявил, что все содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений игры будут удалены из онлайн-платформ и станут недоступными пользователям из России.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории РФ полностью запрещается пропаганда ЛГБТ, педофилии и смены пола.