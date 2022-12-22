Россияне вошли в топ игроков в CS: GO по среднему рейтингу на турнирах

Портал Hltv представил список лучших игроков в Counter-Strike: Global Offensive, основываясь на данных по среднему рейтингу на крупных турнирах 2022-го года.
Первое место досталось украинскому игроку Александру «s1mple» Костылеву из команды NaVi — его рейтинг 1.25. Аналогичный рейтинг, но второе место у российского игрока Дмитрия «sh1ro» Соколова из Cloud9 — он сыграл на 29 меньше игр, чем s1mple.
Примечательно, что в топе нашлось место ещё одному игроку из России — Сергей «Ax1Le» Рыхторов оказался на четвёртой строчке с рейтингом 1.22.
Сообщается, что борьба за первое место получилась действительно напряжённой: разница между первым и пятым местом составляет всего 0.05 единиц. Пятёрка лучших выглядит следующим образом:
Напомним, что s1mple был признан лучшим игроком этого года на церемонии Esports Awards и лучшим игроком десятилетия в CS:GO по версии ESL.