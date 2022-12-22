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48 минут назад

Семилетний ребёнок потратил все сбережения матери в Roblox, но сделал только лучше

Чемпионат.com

Недавно с одной женщиной приключилась не очень приятная история. Кейла Ховард, мать-одиночка четверых детей, рассказала, что держала сбережения в размере $ 897 для того, чтобы провести Рождество.

Семилетний ребенок потратил все сбережения матери в Roblox
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Женщина хотела украсить дом, купить подарки детям и побаловать себя. Все эти деньги потратил семилетний сын Ховард на Roblox. После этого женщина обратилась к поддержке Google и Roblox, но авторы популярной площадки отказались возвращать деньги, а Google вернула лишь $ 10.

Отмечается, что Кейла Ховард подала против Roblox иск, но никаких результатов пока не получила. В отчаянии женщина открыла сбор на сайте GoFundMe. Она отметила, что у неё совсем не осталось денег. На сегодняшний день собрано уже более $ 8,5 тыс. Ховард поблагодарила каждого, кто внёс свои средства.

GoFundMe

Некоторые люди жертвовали по $ 20 и $ 40, но были и те, кто отдал $ 1,5 тыс. Как говорится — мир не без добрых людей.

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