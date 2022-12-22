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42 минуты назад

Около 75% геймеров поддерживают сделку Microsoft и Activision Blizzard

Чемпионат.comиещё 1

Пару месяцев назад Британский антимонопольный регулятор провёл опрос среди игроков на тему того, стоит ли Microsoft поглощать Activision Blizzard. Было просмотрено около 2,1 тыс. писем. Из них около 75% геймеров выступили за сделку положительно.

Около 75% геймеров поддерживают сделку Microsoft и Activision Blizzard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторая часть респондентов так и не ответила на вопрос, поскольку не знает, станет ли от поглощения лучше. Притом почти 20% писем не рассматривались, поскольку в них содержались оскорбления и невнятные слова.

Те, кто поддерживают сделку, отмечают, что Microsoft с помощью покупки сможет лучше конкурировать с Sony и Nintendo, которые на данный момент лидируют на рынке. Также игроки ещё раз напомнили, что Microsoft предложила Sony и Nintendo отличные условия по сохранению Call of Duty.

Среди опасений есть мнения, что после покупки Activision Blizzard, Microsoft может скупить и другие крупные компании вроде Ubisoft, что в дальнейшем сделает только хуже. К тому же Microsoft владеет огромным рынком ПК на Windows.

Ожидается, что в случае одобрения сделка завершится в июне 2023 года. Sony продолжает открыто выступать против поглощения, боясь потерять Call of Duty.

Игры,Microsoft,
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