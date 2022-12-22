Много оружия и зомби: появились скриншоты Dead Island 2

Издание Game Informer поделилось пачкой свежих скриншотов Dead Island 2. Также издание показало обложку свежего номера с одним из персонажей проекта и арт с одним из играбельных персонажей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На скриншотах можно увидеть людей, заражённых, различные виды оружия и особый яростный режим, в который смогут впадать игроки. Нечто подобное было и в прошлых частях Dead Island — в этом режиме главный герой может голыми руками расправляться с мертвецами.

Скриншоты

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Арт и обложка

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