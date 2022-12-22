В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
41 минуту назад

Много оружия и зомби — на сочных скриншотах Dead Island 2

Чемпионат.com

Издание Game Informer поделилось пачкой свежих скриншотов Dead Island 2. Также издание показало обложку свежего номера с одним из персонажей проекта и арт с одним из играбельных персонажей.

Много оружия и зомби: появились скриншоты Dead Island 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На скриншотах можно увидеть людей, заражённых, различные виды оружия и особый яростный режим, в который смогут впадать игроки. Нечто подобное было и в прошлых частях Dead Island — в этом режиме главный герой может голыми руками расправляться с мертвецами.

Скриншоты

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Арт и обложка

Чемпионат.com
Чемпионат.com

Действие Dead Island 2 развернётся в районах Лос-Анджелеса. Главному герою нужно будет выживать и помогать другим людям, попутно убивая зомби. Релиз проекта состоится 28 апреля 2023 года на ПК, PlayStation и Xbox. Игру уже несколько раз переносили, но текущая дата должна стать окончательной.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители