Blizzard рассказала о контенте для WoW: Dragonflight на 2023 год

Blizzard Entertainment поделилась новой дорожной картой для World of Warcraft: Dragonflight на 2023 год.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В следующем году фанатов ждёт шесть обновлений, которые добавят в игру разнообразный контент вроде новых событий, подземелий, сюжетных квестов, дополнительных катсцен и многого другого.

Два обновления будут более крупными, чем остальные четыре. Они приурочены к новым сезонам и включают в себя дополнительные зоны, рейды, сезонные PvP и другой контент.