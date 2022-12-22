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1 час назад

Blizzard рассказала о контенте для World of Warcraft: Dragonflight на 2023 год

Игромания.ру

Blizzard Entertainment поделилась новой дорожной картой для World of Warcraft: Dragonflight на 2023 год.

Blizzard рассказала о контенте для WoW: Dragonflight на 2023 год
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В следующем году фанатов ждёт шесть обновлений, которые добавят в игру разнообразный контент вроде новых событий, подземелий, сюжетных квестов, дополнительных катсцен и многого другого.

Два обновления будут более крупными, чем остальные четыре. Они приурочены к новым сезонам и включают в себя дополнительные зоны, рейды, сезонные PvP и другой контент.

Точные даты релизов обновлений пока не называются. Наполнение карты также может измениться в будущем.

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