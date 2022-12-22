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1 час назад

Авторы ремейка Dead Space рассказали о новом дизайне костюма Айзека

Чемпионат.com

Портал IGN выпустил новый ролик, посвящённый разработке ремейка Dead Space. В видео EA Motive рассказала о знаменитом костюме Айзека Кларка — о том, как они его улучшили и доработали.

В ремейке Dead Space улучшили дизайн костюма Айзека
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Дизайнер Чи-Вай Лао заявил, что оригинальная броня Айзека была вдохновлена культовым аниме «Евангелион» режиссёра Хидеаки Анно. Особенно это касается опоры для спины героя — она перекликается с дизайном творения Анно. Авторы ремейка поступили максимально уважительно — они не стали кардинально менять внешний вид костюма, но сделали его более реалистичным и детализированным.

В прошлом видео разработчики ремейка рассказали о создании одной из самых пугающих сцен игры, и сравнили её с оригинальным эпизодом.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января на ПК, PS5 и Xbox Series.

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