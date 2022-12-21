Blizzard подвела итоги уходящего года, напомнив о запуске World of Warcraft: Dragonflight, Overwatch 2 и Diablo Immortal, а также поделившись некоторой статистикой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Так, в 2022 году геймеры провели в играх Blizzard около 12 млрд часов. А ещё аудитория проектов компании увеличилась на 50 миллионов человек — в это число входит количество новых аккаунтов в Battle.net, где сыграли хотя бы в одну игру.

Кроме того, компания подтвердила, что в 2023 году вернётся BlizzCon, подробнее о котором расскажут в начале следующего года. А работа над выживалкой Blizzard в новой вселенной идёт полным ходом: команда разработчиков в этом году увеличилась в два раза, и в 2023-м ожидается дальнейшее расширение.