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40 минут назад

В 2022 году геймеры провели в играх Blizzard около 12 млрд часов

Игромания.ру

Blizzard подвела итоги уходящего года, напомнив о запуске World of Warcraft: Dragonflight, Overwatch 2 и Diablo Immortal, а также поделившись некоторой статистикой.

В 2022 году геймеры провели в играх Blizzard около 12 млрд часов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, в 2022 году геймеры провели в играх Blizzard около 12 млрд часов. А ещё аудитория проектов компании увеличилась на 50 миллионов человек — в это число входит количество новых аккаунтов в Battle.net, где сыграли хотя бы в одну игру.

Кроме того, компания подтвердила, что в 2023 году вернётся BlizzCon, подробнее о котором расскажут в начале следующего года. А работа над выживалкой Blizzard в новой вселенной идёт полным ходом: команда разработчиков в этом году увеличилась в два раза, и в 2023-м ожидается дальнейшее расширение.

И, конечно же, компания отмечает, что в 2023-м состоится релиз Diablo IV — игра выйдет 6 июня на PS5, Xbox Series и PC.

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