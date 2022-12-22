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26 минут назад

Российские киберспортсмены снова отказались от флага России

Газета.Ru

Два российских киберспортсмена из состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Денис «electroNic» Шарипов и Илья «Perfecto» Залуцкий отказались от флага России в своих профилях на популярном сайте-агрегаторе Liquipedia. Об этом сообщает портал DTF.

Российские киберспортсмены снова отказались от флага России
Фото: ТАССТАСС
Liquipedia

Первым, как писала «Газета.Ru», от российского триколора отказался Залуцкий. Игрок сделал это еще 18 декабря. Три дня спустя флаг сменил и Шарипов. Ни один из игроков публично не прокомментировал смену российского триколора на нейтральный белый флаг.

По данным DTF, сайт Liquipedia разрешил киберспортсменам менять флаги по запросу осенью 2022 года. Первыми новой возможностью воспользовались россияне Георгий «swedenstrong» Зайналабидов из состава NAVI по Dota 2, а также Дмитрий «SUYGETSU» Ильюшин и Андрей «shao» Кипрский из команды NAVI по Valorant.

Natus Vincere – это украинская киберспортивная организация, созданная в 2010 году. Состав NAVI по Dota 2 является одним из самых титулованных в истории дисциплины.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что политики раскритиковали датскую компанию за проведение киберспортивного турнира в слишком «диктаторской» стране.

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