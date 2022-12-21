Симулятор алхимика Potion Craft весной выйдет на PlayStation и Switch

Издательство tinyBuild и создатели Potion Craft: Alchemist Simulator объявили о скором выходе симулятора алхимика на новых платформах: весной 2023 года игра выйдет на обоих поколениях PlayStation и Nintendo Switch. Анонс сопроводили трейлером с отзывами прессы

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Изначально игра появилась в раннем доступе на PC в сентябре прошлого года, а до полноценного релиза симулятор добрался чуть более недели назад. Одновременно с этим Potion Craft выпустили на Xbox и добавили в Game Pass и на консолях, и на PC.