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54 минуты назад

Симулятор алхимика Potion Craft весной выйдет на PlayStation и Switch

Игромания.ру

Издательство tinyBuild и создатели Potion Craft: Alchemist Simulator объявили о скором выходе симулятора алхимика на новых платформах: весной 2023 года игра выйдет на обоих поколениях PlayStation и Nintendo Switch. Анонс сопроводили трейлером с отзывами прессы

Симулятор алхимика Potion Craft весной выйдет на PlayStation и Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально игра появилась в раннем доступе на PC в сентябре прошлого года, а до полноценного релиза симулятор добрался чуть более недели назад. Одновременно с этим Potion Craft выпустили на Xbox и добавили в Game Pass и на консолях, и на PC.

В релизной версии разработчики добавили 400 новых уникальных заказов зелий, задания у Травницы, Грибника и Дворфа-шахтера, новые темы для торга, возможность отыгрывать злого персонажа и многое другое. Кроме того, были улучшены интерфейс и управление, а также исправлен ряд ошибок.

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