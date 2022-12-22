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1 час назад

На выходе в Baldur's Gate 3 игроков ждёт большой сюрприз

Чемпионат.com

Глава студии Larian и геймдиректор Baldur's Gate 3 Свен Винке заявил, что в игре есть важный и очень приятный для фанатов игры сюрприз, который разработчики хранят в секрете несколько лет.

На выходе в Baldur's Gate 3 игроков ждет большой сюрприз
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Винке обещает, что секрет игроки смогут раскрыть после полноценного релиза ролевого приключения. Оно должно выйти из раннего доступа в августе 2023 года.

«Я годами храню этот секрет. Я буду так счастлив, когда его наконец раскроют. Надеюсь, что людям понравится, потому что сам я считаю его очень важным и классным. Со дня анонса я вижу, как люди кое-что обсуждают, и каждый раз говорю: «Боже. Как я хочу им об этом рассказать...»

Baldur's Gate 3 — третья часть культовой серии RPG, за которую отвечают создатели Divinity: Original Sin и Original Sin 2. Проект уже в раннем доступе достиг рекордных для студии продаж, однако точные цифры неизвестны.

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