На выходе в Baldur's Gate 3 игроков ждет большой сюрприз

«Я годами храню этот секрет. Я буду так счастлив, когда его наконец раскроют. Надеюсь, что людям понравится, потому что сам я считаю его очень важным и классным. Со дня анонса я вижу, как люди кое-что обсуждают, и каждый раз говорю: «Боже. Как я хочу им об этом рассказать...»