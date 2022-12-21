В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
17 минут назад

Вышел фанатский ремейк «Героев 2» с улучшенной графикой

Чемпионат.com

Разработчики фанатского ремейка культовой Heroes of Might and Magic 2 («Герои 2») объявили о выпуске проекта на собственном движке fheroes2. Они присвоили этой версии статус 1.0.

Вышел фанатский ремейк «Героев 2» с улучшенной графикой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Позади более трёх лет разработки, тысячи исправлений и улучшений. И, наконец, наш проект в достаточной степени готов. Благодаря ему пользователи могут без проблем запускать Heroes of Might and Magic 2 на своих устройствах. Идея воплотилась не в последнюю очередь благодаря слаженной работе нашей команды энтузиастов и скрупулезного подхода к разработке.

Разработчики изначально хотели создать ремейк, который бы запускался на всех современных ПК и мобильных платформах. На старте они хотели улучшить оригинальную игру — доработать её интерфейс, управление и рендеринг.

Авторы продолжат совершенствовать проект. Сейчас они планируют добавить в него несколько языков. А в следующем году разработчики планируют начать работу над собственным редактором карт и мультиплеерным режимом.

Ремейк можно скачать по этой ссылке. Оригинальная пошаговая RPG Heroes of Might and Magic 2 вышла в 1996 году. В России и странах СНГ эта игра стала по-настоящему народной.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители