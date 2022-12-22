Sony намекнула на скорый анонс PlayStation 5 Pro

Весь 2022 год то и дело в Сети всплывали слухи об обновлённой PlayStation 5. Теперь о ней окольными путями заговорили и в самой Sony.

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Так, недавно в японском издании Famitsu вышло интервью, взятое у старшего вице-президента SIE Platform Experience Хидэаки Нишино. В нём журналисты напомнили топ-менеджеру Sony о выходе PlayStation 4 Pro спустя всего три года после релиза оригинальной PS4.

Внезапно, Нишино не стал отнекиваться или делать вид, что не помнит подобного. Вместо этого он намекнул на нечто интересное, заявив: «Надеюсь, вы будете с нетерпением ждать следующего года».

Журналисты и эксперты вполне резонно заключили, что таким образом представитель японской компании прозрачно намекнул на анонс Pro-версии PlayStation 5 уже в 2023 году.