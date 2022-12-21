Создатели GTA 6 пожаловались на разработчиков симулятора козла

Студия Coffee Stain North опубликовала новый трейлер игры Goat Simulator 3, который моментально был заблокирован на YouTube и в популярных соцсетях за нарушение авторских прав компании Take-Two, отвечающей за разработку и выпуск серии Grand Theft Auto (GTA). Об этом сообщает издание Eurogamer.

Фото: Epic Games Store Epic Games Store

В опальном трейлере Goat Simulator 3 безымянный персонаж рассказывает о своей карьере каскадера в игровой индустрии. Например, герой видео упомянул, что посещает курсы Ragdoll, чтобы научиться как можно смешнее падать и ударяться о другие 3D-модели.

Каскадер также показал нарезку кадров со своим участием в разных играх. Помимо прочих сцен, в этот клип попал фрагмент слитого геймплея из GTA 6 с ограблением магазина.

Ввиду того, что Take-Two пристально следит за утечками, касающихся ее проектов, компания сразу принялась жаловаться модераторам YouTube и других соцсетей на нарушение авторских прав. Как следствие, даже перезалитые трейлеры новой части симулятора козла спустя несколько минут попадают под блокировку.

Goat Simulator 3, несмотря на цифру три в названии, является второй частью в серии симуляторов козла. Релиз проекта состоялся 17 ноября 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также ПК.