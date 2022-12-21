DF представила технический анализ обновлённого «Ведьмака 3» на консолях

Специалисты из Digital Foundry провели технический анализ обновлённой версии «Ведьмака 3» на консолях PS5 и Xbox Series X.Напомним, что свежая версия проекта включает переработанные текстуры, растительность, туман и повышенную детализацию. Кроме того, появилась поддержка трассировки лучей, а ещё были включены некоторые пользовательские моды и добавлен новый квест с косметическим контентом. И обновление поправило проблемы с русской локализацией.

DF осталась довольна улучшениями визуальной стороны, похвалив различные её элементы вроде тех же текстур, освещения, повышенного числа объектов и дальность прорисовки (у PS5 лучше, чем у Series X в режиме графики). Кроме того, положительно оценили и фотомод на PS5.

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При этом разница между режимом графики и производительности на той же PS5 явным образом отражается на качестве «картинки» (за исключением чрезвычайно «солнечных» зон). В плюсы проекта записали и отражения, которые в режиме графики выглядят гораздо богаче — хотя и отметили, что они работают без применения трассировки лучей.

Главные проблемы скрываются в вопросах производительности, основные значения формально следующие:

PS5 (Графика) — 1440p (динамическое разрешение), 30 FPS;

Xbox Series X (Графика) — 1440p (динамическое), 30 FPS;

PS5 (Производительность) — 4К (динамическое);

Xbox Series X (Производительность) — 4К (динамическое).

На деле разрешение на Series X в режиме производительности иногда обходит PS5 (1800p против 1440p). Кроме того, игра в этом режиме удерживает 60 FPS почти во всех локациях, исключения — нагруженные места вроде Новиграда.

Падения в подобных локациях хуже у Series X (доходят до 50 FPS), хотя иногда и PS5 уходит не слишком далеко от конкурента (51 FPS). А временами наблюдается обратная ситуация — к примеру, в боях или при отдельных заставках.

А вот с режимом графики ситуация на PS5 оказалась значительно хуже — даже во время езды FPS может падать до значения в 25-26 (в Новиграде ещё ниже). Иронично, но версия для PS4 Pro удерживала 30 FPS в тех же самых ситуациях. У Xbox Series X тоже FPS чаще всего удерживается на значении в 30 (но в Новиграде падает и до 23 FPS).