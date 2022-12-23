Elden Ring, God of War и другие: в Steam выбирают главную игру года

В Steam стартовало пользовательское голосование за лучшую игру 2022 года. За звание лучшей из лучших борются пять игр.
Номинанты на звание «Игра года» по версии пользователей Steam:
Игроки также могут выбрать лучшие игры в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра на ходу» и проголосовать за самые значимые проекты в других категориях.
Голосование завершится 3 января 2023 года в 20:00 по московскому времени. В прошлом году пользователи выбрали лучшей игрой Resident Evil: Village.
Кроме того, в Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. C 22 декабря по 5 января игроки смогут приобрести множество проектов со скидками, включая новинки. Мы сделали два списка: в первом собрали скидки на недавние проекты, недоступные в России, во втором — то, что можно купить даже на российских аккаунтах.