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1 час назад

Elden Ring, God of War и все-все-все — в Steam уже выбирают главную игру года

Чемпионат.comиещё 3

В Steam стартовало пользовательское голосование за лучшую игру 2022 года. За звание лучшей из лучших борются пять игр.

Elden Ring, God of War и другие: в Steam выбирают главную игру года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Номинанты на звание «Игра года» по версии пользователей Steam:

  • Dying Light 2.
  • Elden Ring.
  • Stray.
  • God of War.
  • Call of Duty: Modern Warfare 2.

Игроки также могут выбрать лучшие игры в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра на ходу» и проголосовать за самые значимые проекты в других категориях.

Голосование завершится 3 января 2023 года в 20:00 по московскому времени. В прошлом году пользователи выбрали лучшей игрой Resident Evil: Village.

Кроме того, в Steam стартовала новая крупная осенняя распродажа. C 22 декабря по 5 января игроки смогут приобрести множество проектов со скидками, включая новинки. Мы сделали два списка: в первом собрали скидки на недавние проекты, недоступные в России, во втором — то, что можно купить даже на российских аккаунтах.

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