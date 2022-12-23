Elden Ring, God of War и другие: в Steam выбирают главную игру года

В Steam стартовало пользовательское голосование за лучшую игру 2022 года. За звание лучшей из лучших борются пять игр.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Номинанты на звание «Игра года» по версии пользователей Steam:

Dying Light 2.

Elden Ring.

Stray.

God of War.

Call of Duty: Modern Warfare 2.

Игроки также могут выбрать лучшие игры в номинациях «Лучший сюжет», «Лучший саундтрек», «Лучшая игра на ходу» и проголосовать за самые значимые проекты в других категориях.

Голосование завершится 3 января 2023 года в 20:00 по московскому времени. В прошлом году пользователи выбрали лучшей игрой Resident Evil: Village.