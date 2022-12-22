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37 минут назад

LEGO Builder's Journey стала очередной бесплатной игрой в Epic Games Store

Игромания.руиещё 2

Цифровой магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные игры — на очереди LEGO Builder's Journey.

LEGO Builder's Journey бесплатно раздают в Epic Games Store
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Уютная головоломка с элементами платформера вышла на PC в июне 2021 года и полюбилась игрокам — в Steam у неё «Очень положительные» отзывы по результатам почти 2,5 тысяч пользовательских обзоров. LEGO Builder's Journey также доступна на двух поколениях консолей Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch и устройствах под управлением iOS.

Забрать игру все желающие могут до 22 декабря, а именно до 19:00 по московскому времени, когда будет объявлена следующая раздача.

Всего Epic планирует подарить пользователям 15 игр, семь из которых уже раскрыты. Кроме того, в рамках предновогодней акции продолжается масштабная распродажа игр, на которой можно закупиться с хорошими скидками.

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