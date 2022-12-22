LEGO Builder's Journey бесплатно раздают в Epic Games Store

Цифровой магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные игры — на очереди LEGO Builder's Journey.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Уютная головоломка с элементами платформера вышла на PC в июне 2021 года и полюбилась игрокам — в Steam у неё «Очень положительные» отзывы по результатам почти 2,5 тысяч пользовательских обзоров. LEGO Builder's Journey также доступна на двух поколениях консолей Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch и устройствах под управлением iOS.

Забрать игру все желающие могут до 22 декабря, а именно до 19:00 по московскому времени, когда будет объявлена следующая раздача.