LEGO Builder's Journey бесплатно раздают в Epic Games Store

Цифровой магазин Epic Games Store продолжает раздавать бесплатные игры — на очереди LEGO Builder's Journey.
Уютная головоломка с элементами платформера вышла на PC в июне 2021 года и полюбилась игрокам — в Steam у неё «Очень положительные» отзывы по результатам почти 2,5 тысяч пользовательских обзоров. LEGO Builder's Journey также доступна на двух поколениях консолей Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch и устройствах под управлением iOS.
Забрать игру все желающие могут до 22 декабря, а именно до 19:00 по московскому времени, когда будет объявлена следующая раздача.
Всего Epic планирует подарить пользователям 15 игр, семь из которых уже раскрыты. Кроме того, в рамках предновогодней акции продолжается масштабная распродажа игр, на которой можно закупиться с хорошими скидками.