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1 час назад

В Грузии сняли шикарную пародию на GTA: San Andreas

Чемпионат.comиещё 1

Грузинский магазин по продаже автозапчастей Amboli снял реалистичную пародию на культовую игру Grand Theft Auto: San Andreas. По сюжету главный герой Си-Джей ищет для своего авто зимние шины. В итоге он находит их в магазине Amboli.

В Сети завирусилась шикарная пародию на GTA: San Andreas из Тбилиси
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В видео все персонажи двигаются и ведут себя так, словно они живут в игре, которая вышла 18 лет назад. Зрителям ролик очень понравился. Они хвалят монтаж, операторскую работу и подход авторов к переносу первоисточника. Видео пока набрало 2,2 тыс. просмотров, оно вышло на YouTube 16 декабря.

GTA: San Andreas вышла в 2004 году на PS2, в 2005-м она добралась до ПК и других консолей. Игра получила массу восторженных отзывов от критиков и игроков за живой открытый мир, приличную гангстерскую историю и увлекательный игровой процесс.

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