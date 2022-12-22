В Сети завирусилась шикарная пародию на GTA: San Andreas из Тбилиси

Грузинский магазин по продаже автозапчастей Amboli снял реалистичную пародию на культовую игру Grand Theft Auto: San Andreas. По сюжету главный герой Си-Джей ищет для своего авто зимние шины. В итоге он находит их в магазине Amboli.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В видео все персонажи двигаются и ведут себя так, словно они живут в игре, которая вышла 18 лет назад. Зрителям ролик очень понравился. Они хвалят монтаж, операторскую работу и подход авторов к переносу первоисточника. Видео пока набрало 2,2 тыс. просмотров, оно вышло на YouTube 16 декабря.