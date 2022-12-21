Genshin Impact для новичков: краткое руководство

Genshin Impact — весьма дружелюбная к новичкам игра, однако она содержит столько различных механик и нюансов, что некоторым пользователям непросто влиться в процесс. Портал gamespot.com подготовил краткое руководство для новичков и рассказал о самых важных аспектах игры.

Фото: HoYoverse HoYoverse

Что такое Genshin Impact

Видео дня

Genshin Impact — это бесплатная RPG в открытом мире, где игрок собирает собственную команду уникальных персонажей, чтобы выполнять задания, побеждать монстров и добывать новую экипировку. Открытие новых героев завязано на т.н. гача-механику: игрок может потратить премиальную валюту и взамен получить случайный набор предметов снаряжения или играбельных персонажей. Genshin Impact можно проходить как в одиночку, так и в кооперативном режиме по сети. Сейчас игра доступна на ПК, PS4, PS5 и iOS. Релиз для Xbox и Nintendo Switch пока не планируется.

Ранг приключений и уровень мира

Уровень вашего аккаунта в Genshin Impact называется рангом приключений; на данный момент 60 ранг является максимальным. Чем выше ваш ранг, тем больше опыта вам потребуется заработать, чтобы перейти на следующий.

Параллельно рангу приключений, по мере выполнения соответствующих заданий вы также будете прокачивать уровень мира: от него зависит уровень противников в открытом мире, а значит и сложность сражений.

Гильдия искателей приключений и поручения

Genshin Impact — это игра-сервис. По утрам мир ежедневно обновляется: убитые монстры возрождаются, собранные ингредиенты возвращаются на свои места, подземелья и другие локации вновь получают ценную добычу и монстров. Некоторые магазины в городах также обновляются, тем самым позволяя вновь приобрести те или иные предметы.

Помимо этого, в игре есть система ежедневных поручений, которая открывается на 12 ранге приключений. Поручения представляют собой небольшие задания, за выполнение которых можно получить опыт, камни истока, мору (золото) и руду для улучшения экипировки. Сдача всех четырех заданий дополнительно принесет 500 единиц опыта — по меркам Genshin Impact это немаленький бонус. Поэтому мы рекомендуем выполнять все поручения: это отличный способ прокачки ранга на ранних стадиях игры.

Задания

В Genshin Impact существуют разные виды заданий, но самый важный из них — это задания Архонтов, которые продвигают сюжет игры и появляются с каждым крупным обновлением. Ниже приводим краткую шпаргалку по всем типам заданий.

Задания Архонтов — основной сюжет

Задания легенд — квесты, расширяющие сюжет

Встречи — дополнительные квесты, связанные с игровыми персонажами

Задания мира — встречаются в открытом мире

Задания событий — появляются во время ограниченных событий

Элементы, оружие и артефакты

Боевая механика Genshin Impact построена на взаимодействии стихийных элементов. Способности каждого играбельного персонажа привязаны к одной из семи стихий: Анемо, Гидро, Крио, Гео, Пиро, Электро и Дендро.

Каждый персонаж также владеет одним из пяти видов оружия: одноручным, двуручным, стрелковым, древковым или катализатором.

Наконец, артефакты — магические предметы, которые повышают характеристики персонажей. Их атаку, защиту, шанс критической атаки, максимальный запас здоровья, мощность элементов и так далее. Артефакты желательно регулярно менять и обновлять по мере прокачки героев.

Созвездия и таланты

Каждый персонаж в Genshin Impact также имеет собственную страничку созвездия и талантов. Созвездия состоят из шести уровней, которые повышают эффективность способностей персонажа по мере прокачки. Для того, чтобы разблокировать уровни созвездия, вам понадобится предмет под названием Удача персонажа.

Таланты — это особые навыки, которые игрок может прокачивать. Они разделены на боевые и пассивные навыки. Каждый раз, когда вы улучшаете тот или иной талант, он становится более эффективным в бою.

Молитвы и камни истока

В Genshin Impact присутствует гача-механика: в определенные периоды времени игроки могут потратить игровую валюту, чтобы получить случайного персонажа или экипировку из ограниченного списка. Каждые 10 покупок игрок гарантированно получает 4-звездочный или 5-звездочный предмет.

Каждые несколько недель выходит новый баннер, который предоставляет шанс получить новых или старых персонажей. Чтобы открыть героев из баннера, игроку понадобится потратить молитвы: специальную валюту, которую можно приобрести в обмен на камни истока — они зарабатываются внутри игры или покупаются за реальные деньги. Сами молитвы тоже можно получить за выполнение специфических заданий и достижений.

Как получить камни истока

Награда за выполнение некоторых заданий

Бонус за ежедневный вход в игру

Исследование мира

Мировые боссы и подземелья

Прохождение Витой Бездны

Прокачка статуй

Заполнение глав в справочнике искателя приключений

Крафтинг и собирательство

Сбор и крафтинг предметов — важный элемент геймплея Genshin Impact. В открытом мире вы будете регулярно находить ингредиенты, вроде еды и растений, а также материалы — например, руду и насекомых. Никогда не проходите мимо них, т.к. они наверняка понадобятся вам в будущем: собираемые предметы необходимы для приготовления блюд, улучшения оружия, прокачки персонажей и многого другого.

Подземелья, мировые боссы и артерии земли

Путешествуя по Тейвату вы наткнетесь на локации, где необходимо потратить ресурс под названием Первородная смола: она требуется для того, чтобы получить награды за победу над мировыми боссами, прохождение подземелий и зачистку артерий земли.

Подземелья в Genshin Impact работают примерно так же, как и в любой другой RPG. Они таят монстров, сокровища и прочие награды, включая большие объемы опыта приключений, камни истока и уникальные артефакты. Некоторые из артефактов доступны только в определенные дни недели.

Мировые боссы поджидают на больших аренах, расположенных в разных частях мира. Каждый из таких боссов требует индивидуального подхода к тактике и грамотной комбинации элементов: если вы не подготовили соответствующих персонажей, то битва будет тяжелой.

Артерии земли — это маленькие испытания, награждающие опытом приключений и морой. Обычно они требуют просто уничтожить определенное число противников. Артерии можно найти по всему миру, но для того, чтобы разблокировать их, вам предстоит прокачаться до 8 ранга приключений.

Прокачка персонажей

Каждый персонаж в Genshin Impact может прокачаться до 90 уровня. Когда вы впервые получаете нового героя, вы легко можете прокачать его до 20 уровня при помощи материалов из инвентаря и моры. Но чем выше следующий уровень, тем больше ингредиентов вам понадобится: среди них в том числе есть и те, что выбиваются только в подземельях или из мировых боссов.

По достижению определенного уровня (например, 50-го) переход к следующей стадии прокачки потребует вознесения персонажа — для этого вам предстоит найти более редкие предметы. Если в вашей коллекции много персонажей, поначалу рекомендуем сосредоточиться на тех, кем вы играете чаще всего.

Разблокировки и прокачка статуй семи Архонтов