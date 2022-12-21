Совокупный тираж Triangle Strategy превысил миллион копий

Тактическая ролевая игра Triangle Strategy достигла отметки в один миллион проданных копий. Об этом Square Enix сообщила на официальной японской страничке игры в Twitter.
Этот миллионны тираж учитывает как цифровые продажи, так и отгрузки картриджей для Switch в магазины. Последние наверняка ещё не успели реализовать часть поступившего на склады тиража.
Релиз Triangle Strategy состоялся 4 марта только на Nintendo Switch, а уже 18 числа того же месяца издатель отчитался о приближении к отметке в 800 тысяч копий.
В октябре ролевая тактика получила порт на PC, однако завоевать новую аудиторию ей это, судя по всему, не помогло. Исходя из вышеозначенных данных, совокупные продажи игры за последние 9 месяцев составляют порядка 200 тысяч экземпляров на двух платформах.