Ubisoft начала добавлять игры со Stadia в Ubisoft Connect

Пользователи Reddit обратили внимание, что купленные игры Ubisoft для Google Stadia начали появляться в их аккаунтах Ubisoft Connect.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Студия ранее предупредила игроков, что будет бесплатно переносить учётные записи со Stadia на PC. Решение приняли в свете грядущего закрытия стриминговой платформы, которое намечено на январь 2023 года. Подобные меры предосторожности применили и представители Bungie с IO Interactive.

При этом сохранения останутся у игроков в том случае, если игра поддерживает систему кросс-прогресса через Ubisoft Connect.