Ubisoft начала добавлять игры со Stadia в Ubisoft Connect

Пользователи Reddit обратили внимание, что купленные игры Ubisoft для Google Stadia начали появляться в их аккаунтах Ubisoft Connect.
Студия ранее предупредила игроков, что будет бесплатно переносить учётные записи со Stadia на PC. Решение приняли в свете грядущего закрытия стриминговой платформы, которое намечено на январь 2023 года. Подобные меры предосторожности применили и представители Bungie с IO Interactive.
При этом сохранения останутся у игроков в том случае, если игра поддерживает систему кросс-прогресса через Ubisoft Connect.
Ранее о поддержке системы переноса данных сообщили и представители Rockstar, которые обратили внимание на жалобу одного из фанатов Red Dead Online. Из-за закрытия Stadia он мог потерять почти 6 тысяч часов прогресса в RDO и Red Dead Redemption 2.