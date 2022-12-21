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1 час назад

Ubisoft начала добавлять игры со Stadia в Ubisoft Connect

Игромания.ру

Пользователи Reddit обратили внимание, что купленные игры Ubisoft для Google Stadia начали появляться в их аккаунтах Ubisoft Connect.

Ubisoft начала добавлять игры со Stadia в Ubisoft Connect
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Студия ранее предупредила игроков, что будет бесплатно переносить учётные записи со Stadia на PC. Решение приняли в свете грядущего закрытия стриминговой платформы, которое намечено на январь 2023 года. Подобные меры предосторожности применили и представители Bungie с IO Interactive.

При этом сохранения останутся у игроков в том случае, если игра поддерживает систему кросс-прогресса через Ubisoft Connect.

Ранее о поддержке системы переноса данных сообщили и представители Rockstar, которые обратили внимание на жалобу одного из фанатов Red Dead Online. Из-за закрытия Stadia он мог потерять почти 6 тысяч часов прогресса в RDO и Red Dead Redemption 2.

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