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11 минут назад

Лучшие беспроводные мыши 2022 года: что подарить геймеру на Новый год

Мария Иванова

Компьютерная периферия никогда не стоит на месте: производители техники ежегодно выпускают новые модели наушников, клавиатур и, конечно же, мышей. Как раз о последних мы сегодня и поговорим, так как портал PC Gamer подготовил список лучших беспроводных мышей 2022 года.

Лучшие беспроводные мыши 2022 года: что подарить геймеру на Новый год
Фото: CorsairCorsair

Logitech G502 Lightspeed: лучшая беспроводная мышь

Видео дня
  • Сенсор: Optical HERO 16K
  • DPI: 16 000
  • Питание: перезаряжаемая батарея
  • Автономность: до 60 часов
  • Тип разъема: USB
  • Вес: 114 г
  • Цена: от 10 000 руб.
Logitech

G502 Lightspeed — новейшая итерация популярной мыши от Logitech, построенная на проприетарном сенсоре HERO, который обеспечивает высокую точность движений и быстродействие. Устройство также отличается поддержкой зарядного коврика Powerplay и широкими возможностями кастомизации, причем как программной (за счет утилиты G HUB), так и физической. Вес G502 можно изменять при помощи двухграммовых и четырехграммовых грузиков, что значительно влияет на ощущения от мыши и скорость реакции. Кроме того, беспроводная модель получила от предшественника бесконечное колесо прокрутки и набор кастомизируемых клавиш.

Razer DeathAdder V2 Pro: лучшая беспроводная мышь Razer

  • Сенсор: Razer Focus+ Optical
  • DPI: 20 000
  • Питание: перезаряжаемая батарея
  • Автономность: до 70 часов
  • Тип разъема: USB
  • Вес: 88 г
  • Цена: от 6 000 руб.
Razer

Razer не так давно выпустила обновленные версии своих самых популярных продуктов: от клавиатур и наушников до мышей. Беспроводная DeathAdder V2 Pro получила тот же комфортный, стильный дизайн, точный сенсор и технологию HyperSpeed, которая почти полностью ликвидирует задержку движений. Левые и правые клавиши мыши перешли на оптический механизм регистрации кликов, что обеспечивает меньше ложных нажатий и минимальную задержку. Кроме того, Razer обновила клавиши переключения чувствительности для большего удобства.

Logitech G305 Lightspeed: лучшая бюджетная беспроводная мышь

  • Сенсор: Optical Hero
  • DPI: 12 000
  • Питание: АА-батарейки
  • Автономность: до 250 часов
  • Тип разъема: USB
  • Вес: 99 г
  • Цена: от 3 000 руб.
Logitech

G305 Ligthspeed — производительная беспроводная мышь, на которую не придется тратить целое состояние. Она находится в том же ценовом сегменте, что и отличные проводные мыши, однако производитель не стал идти на компромиссы в плане качества или дизайна. G305 использует вариацию превосходного сенсора G502 и обладает впечатляющей автономностью: одной АА-батарейки хватит более чем на 200 часов работы. Кроме того, устройство хорошо подойдет левшам благодаря симметричному дизайну, который Logitech использует уже многие годы.

Corsair Dark Core RGB Pro SE: лучшая мышь с беспроводной зарядкой

  • Сенсор: PAW3392
  • DPI: 18 000
  • Питание: перезаряжаемая батарея
  • Автономность: до 30 часов
  • Тип разъема: беспроводной, USB-C
  • Вес: 142 г
  • Цена: от 8 000 руб.
Corsair

Dark Core RGB Pro SE — обновленная версия беспроводной мыши Corsair, которая впервые вышла в 2018 году. Тогда она была хороша, а сейчас стала еще лучше благодаря множеству маленьких, но приятных изменений. Сенсор повышенного разрешения, поддержка беспроводной зарядки: при наличии специального зарядного коврика мышью можно пользоваться хоть пять дней без перерыва. Дополнительных кнопок стало меньше, но от этого раскладка ощущается немного более удобной.

Logitech G604 Lightspeed: самая автономная беспроводная мышь

  • Сенсор: Optical HERO 16K
  • DPI: 16 000
  • Питание: АА-батарейки
  • Автономность: до 240 часов
  • Тип разъема: беспроводной 2,4 ГГц, Bluetooth
  • Вес: 135 г
  • Цена: от 6 000 руб.
Logitech

G604 Lightspeed, пожалуй, нельзя назвать самой стильной мышью, но это и ни к чему: она подкупает великолепной автономностью. Одной АА-батарейки хватит на более 200 часов непрерывной работы, плюс, за исключением непритязательного визуального дизайна, G604 Lightspeed имеет все необходимое для комфортного ПК-гейминга. Шесть настраиваемых клавиш и подставка под большой палец делают устройство неплохим вариантом, например, для MOBA или MMORPG.

Razer Viper Ultimate: лучшая легкая беспроводная мышь

  • Сенсор: Focus+ Optical
  • DPI: 20 000
  • Питание: перезаряжаемая батарея
  • Автономность: до 70 часов
  • Тип разъема: HyperSpeed
  • Вес: 74 г
  • Цена: от 8 000 руб.
Razer

Viper Ultimate — модифицированный вариант Basilisk Ultimate, который пожертвовал дополнительными клавишами в пользу облегченного дизайна. Мышь может похвастать высокой автономностью, быстрой подзарядкой и удобством для любого хвата за счет симметричной формы. Помимо этого, беспроводная технология HyperSpeed обеспечивает высокую точность движений при любой чувствительности, что полезно, если вы увлекаетесь соревновательными шутерами.

Corsair Katar Pro Wireless: еще один бюджетный вариант

  • Сенсор: PMW3325
  • DPI: 10 000
  • Питание: АА-батарейки
  • Автономность: до 135 часов
  • Тип разъема: беспроводной Slipstream, Bluetooth
  • Вес: 96 г
  • Цена: от 3 000 руб.
Corsair

Katar Pro Wireless — неплохая альтернатива Logitech G305. Недорогая и легкая, но при этом не ощущающаяся дешевой. По меркам Corsair мышь не отличается броским визуальным дизайном, однако эргономика, высокая автономность и хороший сенсор компенсируют этот недостаток. Katar Pro Wireless может стать, например, отличной мышью, чтобы взять ее в дорогу вместе с ноутбуком.

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