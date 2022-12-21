Final Fantasy 16 выдали рейтинг M за наготу, насилие и брань

Агентство ESRB присвоило Final Fantasy XVI возрастной рейтинг M или Mature за сцены с наготой, кровью, насилием и увечьями, темы для взрослых и нецензурную брань. Игру не рекомендуют лицам младше 17 лет.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Согласно описанию Final Fantasy XVI на сайте ESRB, в ней будут стремительные бои, сопровождающиеся звуками ударов, криками боли и большими взрывами. Во время ранения или гибели персонажей можно увидеть кровавые эффекты.

Катсцены демонстрируют дополнительные акты насилия и изображения крови: отрубленные руки; перерезанное горло; персонаж, которого пронзили в грудь; плечо заключённого, пронзаемое ножом.

Что касается тем для взрослых в Final Fantasy XVI, то среди них отмечают демонстрацию сексуальных отношений, различные реплики, стоны, тему проституции, а также показ оголённых частей тела.