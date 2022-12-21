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1 час назад

Final Fantasy 16 выдали рейтинг M за наготу, темы для взрослых, кровь, насилие и брань

Игромания.ру

Агентство ESRB присвоило Final Fantasy XVI возрастной рейтинг M или Mature за сцены с наготой, кровью, насилием и увечьями, темы для взрослых и нецензурную брань. Игру не рекомендуют лицам младше 17 лет.

Final Fantasy 16 выдали рейтинг M за наготу, насилие и брань
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно описанию Final Fantasy XVI на сайте ESRB, в ней будут стремительные бои, сопровождающиеся звуками ударов, криками боли и большими взрывами. Во время ранения или гибели персонажей можно увидеть кровавые эффекты.

Катсцены демонстрируют дополнительные акты насилия и изображения крови: отрубленные руки; перерезанное горло; персонаж, которого пронзили в грудь; плечо заключённого, пронзаемое ножом.

Что касается тем для взрослых в Final Fantasy XVI, то среди них отмечают демонстрацию сексуальных отношений, различные реплики, стоны, тему проституции, а также показ оголённых частей тела.

Увидеть всё это можно будет уже 22 июня 2023 года, когда Final Fantasy XV выйдет на PlayStation 5. Там игра пробудет эксклюзивом в течение полугода, а затем, скорее всего, заглянет на другие платформы в лице PC и Xbox Series.

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