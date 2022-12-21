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1 час назад

«Мбаппе» жестоко избил «Месси» в новой модификации для God of War

Газета.Ru

Моддер Omega Fantasy заменил в игре God of War 2018 года модельки Кратоса и Бальдра на футболистов Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Видеоролик с продолжительной битвой футболистов он опубликовал на собственном YouTube-канале.

Модификация с измененными скинами была приурочена к финалу Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Причем скачать ее могут только подписчики Omega Fantasy на Patreon. Ранее энтузиаст уже выпускал для ПК-версии God of War модификации с модельками Тора, Симпсонов, Думгая и Си-Джея.

Игра God of War вышла в 2018 году для консоли PlayStation 4. В начале 2022 года проект также стал доступен и на ПК.

18 декабря в ходе финала Чемпионата Мира по футболу в Катаре сборная Аргентины одержала победу над сборной Франции по итогам серии пенальти.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что стриминговый сервис Amazon заявил о начале производства сериала по игре God of War.

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