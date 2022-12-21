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16 минут назад

Геймеры через суд потребовали запретить Microsoft покупку Activision Blizzard

ТАССиещё 3

Любители видеоигр из США подали во вторник частный иск в федеральный суд в Калифорнии, требуя не допустить приобретения корпорацией Microsoft крупного американского разработчика компьютерных игр Activision Blizzard. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Геймеры через суд решили запретить Microsoft покупку Activision Blizzard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иск был подан от лица 10 человек, проживающих в штатах Калифорния, Нью-Джерси и Нью-Мексико, которые утверждают, что приобретение Activision Blizzard позволит Microsoft "существенно нарастить свое присутствие на рынке видеоигр" и даст возможность "ограничивать выпуск продукции, поднимать цены и тормозить конкуренцию, а также сократит выбор для покупателей".

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Согласно американскому законодательству, частные иски по антимонопольным вопросам принимаются судами даже в том случае, когда на рассмотрении в судебных инстанциях уже находятся дела по таким же вопросам, инициированные госорганами.

Американская корпорация Microsoft в январе 2022 года объявила о планах по приобретению за $68,7 млрд одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc., которой принадлежат права на торговые марки World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие. В середине 2021 года Activision Blizzard оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. В рамках досудебного урегулирования иска, поданного в связи с данными обвинениями штатом Калифорния, Activision Blizzard заплатила $18 млн, из компании ушли некоторые сотрудники, ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.

Предполагаемая покупка вызвала противодействие со стороны антимонопольных органов США, в том числе из-за того, что в этом случае Microsoft получит значительное преимущество в многолетней конкуренции с Sony на рынке видеоигр. Федеральная торговая комиссия США пообещала "попытаться заблокировать сделку, так как в случае ее реализации Microsoft получит возможность подавить конкурентов игровых консолей Xbox". Регулятор также считает, что Microsoft сможет "манипулировать ценами" на продукцию Activision Blizzard, что нанесет ущерб качеству выпускаемых игр.

Игры,Microsoft,
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