Геймеры через суд решили запретить Microsoft покупку Activision Blizzard

Американская корпорация Microsoft в январе 2022 года объявила о планах по приобретению за $68,7 млрд одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc., которой принадлежат права на торговые марки World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие. В середине 2021 года Activision Blizzard оказалась в центре скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес ряда представителей руководства компании. В рамках досудебного урегулирования иска, поданного в связи с данными обвинениями штатом Калифорния, Activision Blizzard заплатила $18 млн, из компании ушли некоторые сотрудники, ее акции резко упали, начался отток игроков из World of Warcraft.