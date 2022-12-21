Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» переведут на русский язык

Игра «Хогвартс: Наследие» будет переведена на русский язык, что «Чемпионату» по личному запросу подтвердил международный издатель игры WB Games.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как отметила компания, на ПК и Xbox игра будет доступна с русскими субтитрами по всему миру, тогда как на PlayStation перевод будет доступен в нескольких регионах — Европе, Австралии и Новой Зеландии (в США, Азии и Японии локализации не будет).

Важно отметить, что WB Games прекратила деятельность в России, поэтому игра не будет продаваться в России, однако желающие могут приобрести ролевой экшен в других регионах — но на PlayStation, если для вас важен перевод, это важно делать в определённых регионах.