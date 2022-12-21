В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
57 минут назад

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» переведут на русский язык

Чемпионат.com

Игра «Хогвартс: Наследие» будет переведена на русский язык, что «Чемпионату» по личному запросу подтвердил международный издатель игры WB Games.

Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» переведут на русский язык
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметила компания, на ПК и Xbox игра будет доступна с русскими субтитрами по всему миру, тогда как на PlayStation перевод будет доступен в нескольких регионах — Европе, Австралии и Новой Зеландии (в США, Азии и Японии локализации не будет).

Важно отметить, что WB Games прекратила деятельность в России, поэтому игра не будет продаваться в России, однако желающие могут приобрести ролевой экшен в других регионах — но на PlayStation, если для вас важен перевод, это важно делать в определённых регионах.

«Хогвартс: Наследие» выходит 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One, 25 июля на Nintendo Switch.

Игры,Русский язык,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители