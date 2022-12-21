Какие танки качать в World of Tanks в 2023 году

Тащить за вас они не будут, но выручат, если что.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Знание механик (куда пробивать, как танковать) и скилл — это лишь одна из составляющих успеха в такой онлайн-игре, как «Мир танков». Важно в том числе знать, какие танки нужно качать в первую очередь. Об этом сегодня и поговорим.

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60TP Lewandowskiego

Нация: Польша

Тип техники: тяжёлый танк

Хайп вокруг поляка поутих. В начале года его можно было встретить почти в каждом бою, но не сейчас. Нерфа никакого не было — возросла конкуренция (было улучшено немало машин) и танчик, видимо, уже поднадоел игрокам.

Lesta

Хуже от этого поляк не стал. У него есть один яркий недостаток — слабое бронепробитие (250 мм) на базовом снаряде, из-за чего приходится часто подгружать кумулятивы. Зато среди плюсов — и шикарная лобовая броня, и большой запас прочности, и могучий разовый урон. Если знать уязвимые места танков, то поляк может стать незаменимым для городских локаций.

Super Conqueror

Нация: Великобритания

Тип техники: тяжёлый танк

Ещё одним королём первой линии остаётся старенький, но до сих пор актуальный Super Conqueror. У британца не орудие, а лазерган — одна из лучших пушек в игре. Она пробивная, точная, быстро сводящаяся и скорострельная.

Lesta

Углы склонения орудия позволяют играть от башни, но только стоит раскрыть корпус… В общем, лучше этого не делать. Что касается динамики и скорости, то менять направление на Super Conqueror вы точно не сможете.

Vz. 55

Нация: Чехия

Тип техники: тяжёлый танк

Чех — один из самых комфортных и сбалансированных тяжей, которого пока не трогают напильником. Даже странно, учитывая концепцию игры. Танк имеет хорошие углы склонения орудия, неплохую броню и скорость. Впрочем, его основная фишка не в этом. Vz. 55 — не цикличный, а барабанный танк. В магазине — два снаряда, наносящие по 490 урона.

Lesta

Перезарядка между выстрелами всего две секунды. За это время вы сможете влить во врага почти 1000 урона, если, конечно, его пробьёте. Ведь на базовом снаряде пробитие хоть и достойное, но на голде не очень. Пожалуй, это единственный недостаток чеха, который нивелируется хорошим знанием уязвимых зон.

AMX M4 mle. 54

Нация: Франция

Тип техники: тяжёлый танк

Забавно, что ещё в начале этого года французский тяжёлый танк AMX M4 54 не рассматривался бы фаворитом. Да и в список рекомендованных танков для прокачки он бы наверняка не попал. Всё изменилось с выходом патча 1.18.

Lesta

Именно этот патч вдохнул во французские тяжи новую жизнь. AMX M4 54 заиграл новыми красками и на время захватил рандом. Неплохая лобовая броня, стабилизация и точность, а также крутой урон в 560 единиц при 10-секундной перезарядке — это именно то, что было необходимо топовой машине этой ветки. Единственное, с чем придётся смириться, так это со слабым бронепробитием. Подкопите серебра, прежде чем выкатывать AMX M4 54 в рандом.

STB-1

Нация: Япония

Тип техники: средний танк

Японский средний танк — самый скорострельный на уровне. Но чтобы реализовать это преимущество, придётся играть осторожно. Брони, кроме башни, нет нигде, да и сама башня танкует далеко не всё и не всегда.

Lesta

За счёт осадного режима орудие склоняется аж на -10 градусов. Стабилизация и точность — на уровне. Пробития на базовом снаряде и годовом хватает. Перезарядка — 5 с половиной секунд при уроне в 360. Динамика и скорость — обалденные. Так что если остались одни на фланге, то всегда можно быстро собрать чемоданы и переехать на другой. Главное, берегитесь фугасов!

Progetto M40 mod. 65

Нация: Италия

Тип техники: средний танк

Макаронник обладает хорошей динамикой и пушкой с системой дозарядки. В магазине — четыре снаряда, но ориентироваться лучше на три, так как если выпустить все снаряды одновременно, то можно не успеть зарядиться заново. Соперник сможет чай заварить и бутерброды нарезать, пока вы заряжаетесь.

Lesta

Ещё из плюсов — хорошие углы вертикальной наводки, шикарная стабилизация и неплохая точность. А вот минус — это отсутствие брони, которую пробивают даже фугасами. Учитывайте это, когда будете лететь впереди тяжей.

Leopard 1

Нация: Германия

Тип техники: средний танк

Самое точное орудие на Диком За… То есть в игре «Мир танков». Скорость — на уровне лёгких танков, что позволяет нам занимать выгодные позиции первыми. Урон — 420. При этом перезаряжается танк быстро для такого урона.

Lesta

И стабилизация, и маскировка, и углы склонения орудия, и тот же обзор — со всем этим набором полный порядок. Расплачиваться за комфорт в стрельбе и динамике приходится полным отсутствием брони и большими габаритами.

CS-63

Нация: Польша

Тип техники: средний танк

Точный, скорострельный, пробивной и с какой-никакой бронёй. Поляк ближе всего по концепции именно к немецким СТ, но с одной ярко выраженной особенностью. У CS-63 есть турборежим, который активируется за две секунды, если танк стоит на месте — он позволяет нам развить скорость до 70 км/ч.

Lesta

Собственно, турборежим для того и нужен, чтобы быстрее занимать позиции и менять фланги. Для стрельбы он не годится, так как увеличивается сведение и в разы ухудшается точность, но если грамотно чередовать его с обычным режимом, то всегда сможете быть на шаг впереди противника.

Объект 268/4

Нация: СССР

Тип техники: ПТ-САУ

Старый добрый «ОМОН» — Объект 268/4 немного поднадоел, но не потерял в эффективности. Король ПТ-САУ на 10-м уровне. Отличнейший танк, который компенсирует кривые руки и проблемы с выбором позиций на карте.

Lesta

Перезарядка долгая, но терпимая. Разовый урон приятный — 650. Углы вертикальной наводки, точность и сведение — посредственные. Это основная причина, чтобы не стоять где-то в стороне и всегда быть в гуще событий. Благо крепкой бронёй и высокой динамикой разработчики нас явно не обделили.

Controcarro 3 Minotauro

Нация: Италия

Тип техники: ПТ-САУ

В конце лета у Объекта 268/4 появился серьёзный конкурент. Итальянская ПТ-САУ Minotauro — это что-то с чем-то. При шикарной лобовой броне танк имеет приятное орудие с интересной механикой. Само орудие барабанное, в каждом барабане — по пять снарядов. Разовый урон с первого снаряда — 530 урона.

Lesta