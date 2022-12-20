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20 минут назад

Анонсирована Risk of Rain Returns, обновлённая версия культового рогалика

Игромания.ру

Студия Hopoo Games объявила, что работает над улучшенной и обогащённой версией своего популярного рогалика Risk of Rain. Ремейк, который получил название Risk of Rain Returns, выйдет в 2023 году в Steam и на Nintendo Switch. А издателем выступит Gearbox Publishing.

Анонсирована Risk of Rain Returns, обновлённая версия культового рогалика
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Платформенный боевик Risk of Rain студия Hopoo Games выпустила в 2013 году, а в 2020 году состоялся релиз сиквела, Risk of Rain 2. Продолжение собрало крайне положительные отзывы в Steam, игру рекомендуют практически все покупатели. А теперь разработчики решили напомнить, почему оригинал приобрёл культовый статус.

Для Risk of Rain Returns разработчики не только обновили внешний вид хардкорной игры до GD-разрешения, но и добавили массу нового контента. Игровой процесс сделали более плавным, его баланс тщательно отрегулировали. В игре появятся новые выжившие, и у всех теперь будут разблокируемые настраиваемые альтернативные способности.

Подробнее своими мыслями по поводу Risk of Rain и будущего ремейка создатели поделились в специальном видео. А поклонники игры уже могут добавить Risk of Rain Returns в список желаемого в Steam.

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