В Marvel Snap будет русский язык

Разработчики карточной игры Marvel Snap рассказали о планах на 2023 год. Среди нововведений также значится добавление в проект русского языка.

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Отмечается, что в ближайшее время в Marvel Snap появятся Battle Mode, возможность смены никнейма, а также поддержка русского и вьетнамского языков. Данные изменения уже находятся на завершающей стадии разработки и почти готовы к выходу.

Также в дорожной карте проекта рассказывается, что сейчас разрабатываются поддержка широкоформатного интерфейса для ПК-версии игры, безрейтинговый режим и новые соревновательные режимы.

Вместе с тем были анонсированы концептуальные нововведения, такие как система гильдий, коллекционирование жестов и карточных эмодзи, мифические варианты карт, поддержка геймпадов на ПК и разные внутриигровые события.