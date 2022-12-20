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1 час назад

Разработчики супергеройской игры Marvel Snap анонсировали поддержку русского языка

Газета.Ru

Разработчики карточной игры Marvel Snap рассказали о планах на 2023 год. Среди нововведений также значится добавление в проект русского языка.

В Marvel Snap будет русский язык
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что в ближайшее время в Marvel Snap появятся Battle Mode, возможность смены никнейма, а также поддержка русского и вьетнамского языков. Данные изменения уже находятся на завершающей стадии разработки и почти готовы к выходу.

Также в дорожной карте проекта рассказывается, что сейчас разрабатываются поддержка широкоформатного интерфейса для ПК-версии игры, безрейтинговый режим и новые соревновательные режимы.

Вместе с тем были анонсированы концептуальные нововведения, такие как система гильдий, коллекционирование жестов и карточных эмодзи, мифические варианты карт, поддержка геймпадов на ПК и разные внутриигровые события.

Marvel Snap — это новая условно-бесплатная карточная игра во вселенной комиксов Marvel от создателей Hearthstone, доступная на ПК, Android и iOS.

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