В Star Wars Jedi: Survivor бластер дополнит световой меч

Теперь официально: в Star Wars Jedi: Survivor действительно будет огнестрельное оружие — вдобавок к световому мечу главный герой Кэл Кастис сможет использовать бластер. Как оказалось, это реализовали через систему стоек, которую добавили в сиквеле Fallen Order.
По словам руководителя разработки Стига Асмуссона, за прошедшие пять лет с финала Fallen Order главный герой сильно поменялся — и в Jedi: Survivor это хотят показать в том числе через геймплей. Бывший падаван стал настоящим джедаев, выработав собственные особенности при ведении боя.
Star Wars Jedi: Survivor выходит 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.