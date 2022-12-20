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1 час назад

В Star Wars Jedi: Survivor бластер дополнит световой меч

Чемпионат.com

Теперь официально: в Star Wars Jedi: Survivor действительно будет огнестрельное оружие — вдобавок к световому мечу главный герой Кэл Кастис сможет использовать бластер. Как оказалось, это реализовали через систему стоек, которую добавили в сиквеле Fallen Order.

В Star Wars Jedi: Survivor бластер дополнит световой меч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
У игрока будет выбор из четырёх принципов боя:
  1. Один световой меч;
  2. Два световых меча;
  3. Световой меч и бластер (одновременно);
  4. Тяжёлые и уверенные удары в духе Кайло Рена.

По словам руководителя разработки Стига Асмуссона, за прошедшие пять лет с финала Fallen Order главный герой сильно поменялся — и в Jedi: Survivor это хотят показать в том числе через геймплей. Бывший падаван стал настоящим джедаев, выработав собственные особенности при ведении боя.

Star Wars Jedi: Survivor выходит 17 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.

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