В Star Wars Jedi: Survivor бластер дополнит световой меч

Теперь официально: в Star Wars Jedi: Survivor действительно будет огнестрельное оружие — вдобавок к световому мечу главный герой Кэл Кастис сможет использовать бластер. Как оказалось, это реализовали через систему стоек, которую добавили в сиквеле Fallen Order.

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Один световой меч; Два световых меча; Световой меч и бластер (одновременно); Тяжёлые и уверенные удары в духе Кайло Рена. У игрока будет выбор из четырёх принципов боя:

По словам руководителя разработки Стига Асмуссона, за прошедшие пять лет с финала Fallen Order главный герой сильно поменялся — и в Jedi: Survivor это хотят показать в том числе через геймплей. Бывший падаван стал настоящим джедаев, выработав собственные особенности при ведении боя.