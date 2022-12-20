Стала известна новая бесплатная игра от Epic Games Store

Шестой бесплатной игрой ежедневной раздачи Epic Games Store стала Wolfenstein: The New Order — первая по-настоящему крупная игра в рамках акции. Впрочем, шутер ранее уже раздавали подобным образом в магазине.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На российские аккаунты игру не забрать, сначала нужно сменить регион.

Wolfenstein: The New Order вышла в мае 2014 года и перезапустила классическую серию шутеров, взяв за основу новый сеттинг — альтернативный мир, где во Второй мировой войне победила Германия, а всей планетой теперь управляли немцы.