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41 минуту назад

Разработчики World of Warcraft рассказали о киберспортивных турнирах 2023 года

Игромания.ру

Blizzard рассказала о том, что ждёт поклонников киберспортивных мероприятий в 2023 году. С выходом дополнения World of Warcraft: Dragonflight в них внесли ряд изменений, но турниры Arena World Championship (WoW AWC) и Mythic Dungeon International (WoW MDI) вернутся на новый сезон.

Разработчики World of Warcraft рассказали о киберспортивных турнирах 2023 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Турниры на базе эпохальных подземелий Mythic Dungeon International стартуют 1 февраля. Регистрация уже открыта, и лучшие 24 команды отправятся на групповой этап WoW MDI. Восьмерка лучших игроков затем сразится приз в 30 тысяч долларов, а две лучшие команды отправятся на глобальный финал WoW MDI 2023 года с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

В турнирах WoW AWC 2023 года будет использоваться новый подход: сезоны киберспортивных турниров будут привязаны к внутриигровым сезонам Dragonflight. Каждый сезон будет завершаться Гранд-финалом сезона с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

Компания проведёт второй сезон турнира The Great Push, а также турнир Arena World Championship. Их участники, помимо призового фонда, смогут получить игрушку Рокочущее знамя Аспектов.

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