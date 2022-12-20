Разработчики World of Warcraft рассказали о киберспортивных турнирах 2023 года

Blizzard рассказала о том, что ждёт поклонников киберспортивных мероприятий в 2023 году. С выходом дополнения World of Warcraft: Dragonflight в них внесли ряд изменений, но турниры Arena World Championship (WoW AWC) и Mythic Dungeon International (WoW MDI) вернутся на новый сезон.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Турниры на базе эпохальных подземелий Mythic Dungeon International стартуют 1 февраля. Регистрация уже открыта, и лучшие 24 команды отправятся на групповой этап WoW MDI. Восьмерка лучших игроков затем сразится приз в 30 тысяч долларов, а две лучшие команды отправятся на глобальный финал WoW MDI 2023 года с призовым фондом в 300 тысяч долларов.

В турнирах WoW AWC 2023 года будет использоваться новый подход: сезоны киберспортивных турниров будут привязаны к внутриигровым сезонам Dragonflight. Каждый сезон будет завершаться Гранд-финалом сезона с призовым фондом в 300 тысяч долларов.